На Запорожье оккупанты отказываются воевать бесплатно, бунтовщиков расстреляли, - спикер ОВА

В Пологовском районе Запорожской области российские военные стали отказываться принимать участие в боях, так как им не выплачивают обещанные деньги. После этого "кадыровцы" расстреляли нескольких солдат-бунтовщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.
По данным украинских разведчиков, такой случай в Пологовском районе произошел 18 апреля - оккупанты стали отказываться воевать бесплатно.
"Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - рассказал полковник ВСУ.
Спикер ОВА добавил, что при этом поставка оружия для армии РФ на территории Запорожской области не прекращается.
Напомним, 19 апреля глава Запорожской ОВА рассказал, что в области продолжаются бои с российскими оккупантами и существенно обострилась ситуация.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные захватили тепличный комбинат "Агрокоин".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.