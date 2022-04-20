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В Запорожской области российские военные захватили тепличный комбинат

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Запорожье, Среда 20 апреля 2022 06:04
В Запорожской области российские военные захватили тепличный комбинат Тепличный комплекс (Фото: vesti.ua)
Автор: Константин Широкун

В Запорожской области российские военные захватили тепличный комбинат компании "Агрокоин". Предприятие специализируется на выращивании овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов. О захвате сообщил владелец компании Андрей Черный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Андрея Черного.

"Наше предприятие, а именно тепличный комбинат "Энергодар", было захвачено оккупантами при содействии коллаборантов, у нас нет контроля над отгрузкой нашей продукции, все вырученные средства оккупанты используют в своих целях", - написал Черный.

Он также сообщил, что все органы законной украинской власти проинформированы о захвате предприятия, поэтому все действия с активами и продажа продукции являются незаконными.

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