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На Запоріжжі окупанти відмовляються воювати безплатно, бунтівників розстріляли, - речник ОВА

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Пологівському районі Запорізької області російські військові стали відмовлятися брати участь в боях, оскільки їм не виплачують обіцяні гроші. Після цього "кадирівці" розстріляли кількох солдатів-бунтівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва.

За даними українських розвідників, такий випадок у Пологівському районі стався 18 квітня - окупанти стали відмовлятися воювати безплатно.

"Втім "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", - розповів полковник ЗСУ.

Спікер ОВА додав, що при цьому постачання зброї для армії РФ на території Запорізької області не припиняється.

Нагадаємо, 19 квітня глава Запорізької ОВА розповів, що в області тривають бої з російськими окупантами та суттєво загострилася ситуація.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські військові захопили тепличний комбінат "Агрокоін".

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Запорожская областьВійна Росії проти України