UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Запорожье оккупанты активизировали авиаразведку, обстреливают гражданскую инфраструктуру

Фото: на Запорожье оккупанты активизировали авиаразведку (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области войска России активизировали разведку с использованием БПЛА. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и разрушают исторические сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Российские военные активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. В частности, в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Любимовка, Успеновка, Приютное, Зеленый Гай", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики активно ведут инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне. Также фиксируется перемещение колонн вражеской военной техники.

В ОВА информируют, что враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В Гуляйполе оккупанты били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых на Соборной улице.

Не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру Орехова, разрушили школу и здание горисполкома - старое и красивое здание.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область