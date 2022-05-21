ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя. Идут позиционные бои, - Арестович

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Фейгин LIVE.