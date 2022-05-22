На Запоріжжі окупанти активізували авіарозвідку, обстрілюють цивільну інфраструктуру

"Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів у Запорізькій області. Зокрема, в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники активно ведуть інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

В ОВА інформують, що ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області.

У Гуляйполі окупанти били по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мелешкових на Соборній вулиці.

Не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова, зруйнували школу і будівлю міськвиконкому - стару і красиву будівлю.