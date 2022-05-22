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На Запорожье оккупанты активизировали авиаразведку, обстреливают гражданскую инфраструктуру

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Запорожье, Воскресенье 22 мая 2022 01:42
На Запорожье оккупанты активизировали авиаразведку, обстреливают гражданскую инфраструктуру Фото: на Запорожье оккупанты активизировали авиаразведку (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области войска России активизировали разведку с использованием БПЛА. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и разрушают исторические сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Российские военные активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. В частности, в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Любимовка, Успеновка, Приютное, Зеленый Гай", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики активно ведут инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне. Также фиксируется перемещение колонн вражеской военной техники.

В ОВА информируют, что враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В Гуляйполе оккупанты били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых на Соборной улице.

Не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру Орехова, разрушили школу и здание горисполкома - старое и красивое здание.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои.

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