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На Запоріжжі окупанти активізували авіарозвідку, обстрілюють цивільну інфраструктуру

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Запоріжжя, Неділя 22 травня 2022 01:42
На Запоріжжі окупанти активізували авіарозвідку, обстрілюють цивільну інфраструктуру Фото: на Запоріжжі окупанти активізували авіарозвідку (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області війська Росії активізували розвідку з використанням БПЛА. Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах і руйнують історичні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів у Запорізькій області. Зокрема, в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники активно ведуть інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки.

В ОВА інформують, що ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області.

У Гуляйполі окупанти били по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мелешкових на Соборній вулиці.

Не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова, зруйнували школу і будівлю міськвиконкому - стару і красиву будівлю.

Нагадаємо, Збройні сили України (ЗСУ) зупинили наступ російських військ під Гуляйполем в Запорізькій області. В регіоні йдуть позиційні бої.

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