Запорожье накрыло густым смогом, ощутим запах гари

Фото: смог в Запорожье (zoda.gov.ua)

Спасатели не обнаружили очагов задымления

В Запорожье сегодня, 17 апреля, зафиксировали сильное задымление, жители говорят о запахе гари в воздухе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, утром к спасателям стали поступать сообщения о задымлении воздуха в разных районах Запорожья и прилегающих к нему населенных пунктах. Отряды спасателей провели поиск очагов задымления, но ничего не обнаружили.

"В настоящее время на территории области чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба, не зарегистрировано. Подразделения ГСЧС находятся в местах дислокации и готовы к действиям по назначению", - заявили в ОГА.

При этом в облгосадминистрации отметили, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не влияет на состояние радиоактивности на территории Запорожской области. Радиационный фон в киеве в пределах нормы и составляет 0,10 мкЗв/ч.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили, что загрязненный лесными пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области воздух перемещается на территорию других областей. Загрязненные воздушные массы движутся в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. Жители этих областей могут чувствовать запах гари.

Также РБК-Украина писало, что загрязнение воздуха в Киеве, которое было зафиксировано вечером 16 апреля, в 2-3 раза превышало норму. В Гидрометцентре подтвердили, что течение в Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение воздуха.