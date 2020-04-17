Запоріжжя накрило густим смогом, відчутний запах гару

Фото: смог у Запоріжжі (zoda.gov.ua)

Рятувальники не виявили осередків задимлення

У Запоріжжі сьогодні, 17 квітня, зафіксували сильне задимлення, мешканці говорять про запах гару в повітрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, зранку до рятувальників почали надходити повідомлення про задимлення повітря у різних районах Запоріжжя та прилеглих до нього населених пунктах. Загони рятувальників провели пошук осередків задимлення, але нічого не виявили.

"На даний час на території області надзвичайних ситуацій, які могли б призвести до задимленості атмосферного повітря такого масштабу, не зареєстровано. Підрозділи ДСНС знаходяться у місцях дислокації та готові до дій за призначенням", - заявили в ОДА.

При цьому в облдержадміністрації зазначили, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не впливає на стан радіоактивності на території Запорізької області. Радіаційний фон у Запоріжжі в межах норми та складає 0,10 мкЗв/год.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі попередили, що забруднене лісовими пожежами в Чорнобильській зоні та Житомирській області повітря переміщується на територію інших областей. Забруднені повітряні маси рухаються до Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей. Мешканці цих областей можуть відчувати запах гару.

Також РБК-Україна писало, що забруднення повітря в Києві, яке було зафіксовано ввечері 16 квітня, у 2-3 рази перевищувало норму. У Гідрометцентрі підтвердили, що протягом у Києві дійсно спостерігалось високе забруднення повітря.