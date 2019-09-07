В Запорожье горел политехнический университет

В Запорожье произошел пожар в учебном корпусе Национального университета "Запорожская политехника". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел 7 сентября около 7:44 на третьем этаже в лекционном зале одного из учебных корпусов университета. В частности, произошло возгорание мебели.

"В 8:20 пожарные локализовали возгорание, а в 8:32 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорание. На месте пожара пострадавших нет. Учебный процесс не происходил", - говорится в сообщении.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Проводится расследование.

К тушению пожара привлекалось 50 человек и 15 единиц техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области произошел пожар на газовой скважине. Пожар произошел на одной из скважин "Охтирканафатогаз" при попытке несанкционированной врезки.

Также сообщалось, что под Киевом горела свалка с мусором. Пожар произошел в с. Демидов на территории площадью в 1 га.