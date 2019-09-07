У Запоріжжі горів політехнічний університет

У Запоріжжі сталася пожежа в навчальному корпусі Національного університету "Запорізька політехніка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася 7 вересня близько 7:44 на третьому поверсі в лекційному залі одного з навчальних корпусів університету. Зокрема, сталося загорання меблів.

"О 8:20 пожежники локалізували пожежу, а о 8:32 - повністю ліквідували і провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння. На місці пожежі постраждалих немає. Навчальний процес не відбувався", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Проводиться розслідування.

До гасіння пожежі залучалося 50 осіб і 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області стався пожежу на газовій свердловині. Пожежа сталася на одній з свердловин "Охтирканафатогаз" при спробі несанкціонованої врізки.

Також повідомлялося, що під Києвом горіла звалище з сміттям. Пожежа сталася в с. Демидов на території площею в 1 га