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В Запорожье горел политехнический университет

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 11:38
В Запорожье горел политехнический университет
Фото: пожар в Запорожском политехе (dsns.gov.ua)

Никто во время пожара не пострадал

В Запорожье произошел пожар в учебном корпусе Национального университета "Запорожская политехника". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел 7 сентября около 7:44 на третьем этаже в лекционном зале одного из учебных корпусов университета. В частности, произошло возгорание мебели.

"В 8:20 пожарные локализовали возгорание, а в 8:32 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорание. На месте пожара пострадавших нет. Учебный процесс не происходил", - говорится в сообщении.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Проводится расследование.

К тушению пожара привлекалось 50 человек и 15 единиц техники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области произошел пожар на газовой скважине. Пожар произошел на одной из скважин "Охтирканафатогаз" при попытке несанкционированной врезки.

Также сообщалось, что под Киевом горела свалка с мусором. Пожар произошел в с. Демидов на территории площадью в 1 га.

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