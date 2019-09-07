ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі горів політехнічний університет

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 11:38
У Запоріжжі горів політехнічний університет
Фото: пожежа в Запорізькому політесі (dsns.gov.ua)

Ніхто під час пожежі не постраждав

У Запоріжжі сталася пожежа в навчальному корпусі Національного університету "Запорізька політехніка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася 7 вересня близько 7:44 на третьому поверсі в лекційному залі одного з навчальних корпусів університету. Зокрема, сталося загорання меблів.

"О 8:20 пожежники локалізували пожежу, а о 8:32 - повністю ліквідували і провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння. На місці пожежі постраждалих немає. Навчальний процес не відбувався", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Проводиться розслідування.

До гасіння пожежі залучалося 50 осіб і 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області стався пожежу на газовій свердловині. Пожежа сталася на одній з свердловин "Охтирканафатогаз" при спробі несанкціонованої врізки.

Також повідомлялося, що під Києвом горіла звалище з сміттям. Пожежа сталася в с. Демидов на території площею в 1 га

У Черкаській області під час пожежі загинула дитина В Одесі після пожежі почалися масові перевірки готелів і санаторіїв
Новини України ЗапоріжжяЗапоріжжяпожежауниверситет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся