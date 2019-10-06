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У Запоріжжі в ДТП загинув підліток, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 09:19
У Запоріжжі в ДТП загинув підліток, є постраждалі
Фото: на місці ДТП у Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Постраждали 4 людини, серед них підлітки

У Запоріжжі ввечері 5 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля, яким керував неповнолітній, в результаті чого одна людина загинула та 4 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, у Комунарському районі на вулиці Чумаченка сталося зіткнення автомобілів Hyunday та Daewoo Lanos. Неповнолітній водій Hyunday не впорався з керування, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Lanos.

Повідомляється, що в результаті інциденту пасажир Hyunday, хлопець віком близько 14 років, помер від отриманих травм. Водій та ще двоє пасажирів, особи 2004 та 2005 років народження, з тілесними травмами були госпіталізовані. Також до лікарні потрапив водій іншого автомобіля.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталася ДТП за участі швидкої та вантажівки. В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 44-річний водій швидкої, 19-річна фельдшер та 61-річна лікар. За кермом вантажівки перебував 44-річний громадянин Болгарії, він не постраждав.

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