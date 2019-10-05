В Хмельницкой области грузовик протаранил скорую, есть пострадавшие

Фото: на месте ДТП в Каменец-Подольском (hm.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали 3 человека

В пятницу, 4 октября, в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой и грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, около 17:27 на перекрестке проспекта Грушевского и улицы Черняховского произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи. За рулем грузовика находился 44-летний гражданин Болгарии.

В результате столкновения транспортных средств пострадали 44-летний водитель скорой, 19-летняя фельдшер и 61-летняя врач. Фельдшер и водитель получили черепно-мозговую травму, а врач была госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и политравмой.

Отмечается, что водитель грузовика трав не получил и был задержан правоохранителями. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 октября в Харькове произошло столкновение легкового автомоблия и скорой. В результате ДТП пострадали водитель, фельдшер и санитарка скорой. Скорая двигалась с проблесковыми маячками.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области произошла ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.