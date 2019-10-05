ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницкой области грузовик протаранил скорую, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 12:44
В Хмельницкой области грузовик протаранил скорую, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП в Каменец-Подольском (hm.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали 3 человека

В пятницу, 4 октября, в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой и грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, около 17:27 на перекрестке проспекта Грушевского и улицы Черняховского произошло столкновение грузового автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи. За рулем грузовика находился 44-летний гражданин Болгарии.

В результате столкновения транспортных средств пострадали 44-летний водитель скорой, 19-летняя фельдшер и 61-летняя врач. Фельдшер и водитель получили черепно-мозговую травму, а врач была госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и политравмой.

Отмечается, что водитель грузовика трав не получил и был задержан правоохранителями. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 октября в Харькове произошло столкновение легкового автомоблия и скорой. В результате ДТП пострадали водитель, фельдшер и санитарка скорой. Скорая двигалась с проблесковыми маячками.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области произошла ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.

Во Львовской области столкнулся грузовик с маршруткой, есть пострадавшие На дороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПКаменец-Подольскийскорая помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь