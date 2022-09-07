В Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы в среду, 7 сентября, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, жители Днепра сообщают, что взрыв был слышен в пригороде на правом берегу.
По предварительной информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны.
Глава Полтавской ОВД Дмитрий Лунин сообщает, что в Кременчугском районе сработало ПВО.
Глава Запорожской ОВА также пишет, что в Запорожье работает украинская ПВО.
Как сообщалось ранее, сегодня оккупанты дважды обстреляли Энергодар, в городе исчезало электричество.
Кроме того, над Днепропетровской областью украинские военные сбили беспилотник-разведчик.
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