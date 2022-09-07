Иллюстративное фото: в Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы (Getty Images)

В Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы в среду, 7 сентября, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, жители Днепра сообщают, что взрыв был слышен в пригороде на правом берегу. По предварительной информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны. Обновлено Глава Полтавской ОВД Дмитрий Лунин сообщает, что в Кременчугском районе сработало ПВО. Глава Запорожской ОВА также пишет, что в Запорожье работает украинская ПВО.