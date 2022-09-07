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В Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы

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Среда 07 сентября 2022 22:09
В Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье, Днепре и Кременчуге прогремели взрывы в среду, 7 сентября, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, жители Днепра сообщают, что взрыв был слышен в пригороде на правом берегу.

По предварительной информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны.

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Глава Полтавской ОВД Дмитрий Лунин сообщает, что в Кременчугском районе сработало ПВО.

Глава Запорожской ОВА также пишет, что в Запорожье работает украинская ПВО.

Как сообщалось ранее, сегодня оккупанты дважды обстреляли Энергодар, в городе исчезало электричество.

Кроме того, над Днепропетровской областью украинские военные сбили беспилотник-разведчик.

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