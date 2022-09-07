У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи
У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи у середу, 7 вересня, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, мешканці Дніпра повідомляють, що вибух було чутно в передмісті на правому березі.
За попередньою інформаціює ЗМІ, у місті спрацювала система протиповітряної оборони.
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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що у Кременчуцькому районі спрацювала ППО.
Очількиз Запорізької ОВА також пише, що у Запоріжжі працює українська ППО.
Як повідомлялося раніше, сьогодні окупанти двічі обстріляли Енергодар, у місті зникала електрика.
Окрім того, над Дніпропетровською областю українські військові збили безпілотник-розвідник.
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