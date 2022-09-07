ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 22:09
У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи у середу, 7 вересня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, мешканці Дніпра повідомляють, що вибух було чутно в передмісті на правому березі.

За попередньою інформаціює ЗМІ, у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Оновлено

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що у Кременчуцькому районі спрацювала ППО.

Очількиз Запорізької ОВА також пише, що у Запоріжжі працює українська ППО.

Як повідомлялося раніше, сьогодні окупанти двічі обстріляли Енергодар, у місті зникала електрика.

Окрім того, над Дніпропетровською областю українські військові збили безпілотник-розвідник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Запоріжжя
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО