Ілюстративне фото: у Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи (Getty Images)

У Запоріжжі, Дніпрі і Кременчуці пролунали вибухи у середу, 7 вересня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, мешканці Дніпра повідомляють, що вибух було чутно в передмісті на правому березі. За попередньою інформаціює ЗМІ, у місті спрацювала система протиповітряної оборони. Оновлено Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє, що у Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Очількиз Запорізької ОВА також пише, що у Запоріжжі працює українська ППО.