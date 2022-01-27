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В Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ

Автор: Ольга Белей

В четверг, 27 января, в Запорожье и Бердянске заминировали школы и торговые центры. Правоохранительные органы начали проверку информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.

"Информация о минировании поступила в полицию около 10 часов. Неизвестный сообщил об угрозе взрывов во всех школах, а также торговых центрах Запорожья и Бердянска", - пишет издание.

Правоохранительные органы начали проверку информации. Эвакуация того или иного учебного заведения проводится исходя из ситуации.

При этом СМИ уточняет, что ложные сообщения о минировании учебных заведений Запорожья поступают каждый день с начала недели. Ранее опасных предметов на территории школ не выявляли.

Напомним, в Запорожье 24 января заминировали все городские школы и детские сады. Неизвестные потребовали выплатить 15 млн гривен.

Отметим, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в городе Мелитополь Запорожской области.

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Запорожская область