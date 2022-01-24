Требуют 15 млн гривен: в Запорожье заминировали все школы и детсады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZaБор .

В распоряжении издания оказался полный текст сообщения о минировании всех школ и детсадов Запорожья. В нем говорится, что в каждое учебное заведение заложено по 9 килограммов тротила.

В сообщении "минеры" называли себя KARNAVAL. Они заявили, что вместе с группировкой Gerex заложили взрывчатку в каждое учебное заведение Запорожья и потребовали выплатить им 15 млн гривен на номер мобильного телефона. На сбор денег они дали 2 часа.