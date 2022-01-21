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"Заминировал" весь город: в Запорожской области задержали еще одного псевдо-минера

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Мелитополь, Пятница 21 января 2022 17:02
"Заминировал" весь город: в Запорожской области задержали еще одного псевдо-минера Фото: СБУ задержала псевдо-минера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

СБУ задержала злоумышленника, который заявлял о серии "минирований" в городе Мелитополь Запорожской области. В первую очередь он сообщил о "бомбе" в районном отделении полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, мужчина с помощью мобильного телефона звонил в полицию с ложной информацией. Он говорил, что установил "взрывные устройства" по всему городу.

Правоохранители оперативно выезжали по вызовам. После обследования территорий они устанавливали, что информация была ложной. Потому полицейские начали устанавливать личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений.

Напомним, СБУ задержала студента, который помощью российских спецслужб "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета. Их услугами он воспользовался через Telegram-чат.

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