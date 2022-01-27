У Запоріжжі та Бердянську замінували школи та ТРЦ

У четвер, 27 січня, в Запоріжжі та Бердянську замінували школи і торгові центри. Правоохоронні органи почали перевірку інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua .

"Інформація про мінування надійшла в поліцію близько 10 години. Невідомий повідомив про загрозу вибухів у всіх школах, а також торгових центрах Запоріжжя та Бердянська", - пише видання.

Правоохоронні органи почали перевірку інформації. Евакуація того чи іншого навчального закладу проводиться виходячи з ситуації.

При цьому ЗМІ уточнює, що неправдиві повідомлення про мінування навчальних закладів Запоріжжя надходять щодня з початку тижня. Раніше небезпечних предметів на території шкіл не виявляли.