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У Запоріжжі та Бердянську замінували школи та ТРЦ

Автор: Ольга Белей

У четвер, 27 січня, в Запоріжжі та Бердянську замінували школи і торгові центри. Правоохоронні органи почали перевірку інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.

"Інформація про мінування надійшла в поліцію близько 10 години. Невідомий повідомив про загрозу вибухів у всіх школах, а також торгових центрах Запоріжжя та Бердянська", - пише видання.

Правоохоронні органи почали перевірку інформації. Евакуація того чи іншого навчального закладу проводиться виходячи з ситуації.

При цьому ЗМІ уточнює, що неправдиві повідомлення про мінування навчальних закладів Запоріжжя надходять щодня з початку тижня. Раніше небезпечних предметів на території шкіл не виявляли.

Нагадаємо, у Запоріжжі 24 січня замінували всі міські школи і дитячі садки. Невідомі зажадали, щоб їм виплатили 15 млн гривень.

Зазначимо, 21 січня Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного в серії мінувань у місті Мелітополь Запорізької області.

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