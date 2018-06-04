В Запорожье арестовали виновника аварии, в которой погибли мать с ребенком

Полицейские установили, что задержанные - граждане Армении

В Запорожье полицейские задержали виновника аварии, в результате которой погибли мать с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции.

"Водитель автомобиля на огромной скорости, во время изменения направления движения, совершил наезд на бордюр, допустил занос транспортного средства, выехал на тротуар и совершил наезд на мать с малолетним ребенком. После аварии водитель и пассажиры транспортного средства пытались убежать. Виновника ДТП арестовали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 июня около 17:50 минут к Вознесенскому отделению полиции в Запорожской области поступило сообщение по спецлинии 102 о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Прибрежной автомагистрали.

В результате аварии малолетняя девочка 2013 года рождения скончалась на месте происшествия. Женщину 1982 года рождения доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.

После дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля покинули место происшествия и пытались скрыться. Граждане, которые стали свидетелями происшествия, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться.

Сообщается, что полицейские установили, что задержанные - граждане Армении 1984 года рождения.

Как отмечается, сначала мужчины давали ложные показания и путали следователей и оперативников. Однако, благодаря свидетелям и очевидцам происшествия, правоохранители установили, что двое задержанных являются пассажирами автомобиля. Кроме того, благодаря показаниям свидетелей, было установлено, кто был за рулем транспортного средства. За несколько часов оперативники задержали злоумышленника.

Сообщается, гражданину Армении 1982 года рождения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, что 2 июня 2018 года в Запорожье на Набережной магистрали автомобиль сбил женщину с ребенком.