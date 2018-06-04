У Запоріжжі заарештували винуватця аварії, у якій загинули мати з дитиною

Поліцейські встановили, що затримані - громадяни Вірменії

У Запоріжжі поліцейські затримали винуватця аварії, внаслідок якої загинули мати з дитиною. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

"Водій автомобіля на величезній швидкості, під час зміни напрямку руху, скоїв наїзд на бордюр, допустив занос транспортного засобу, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на мати з малолітньою дитиною. Після аварії водій та пасажири транспортного засобу намагались втекти. Винуватця ДТП заарештовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 червня близько 17:50 хвилин до Вознесенівського відділення поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення по спецлінії 102 про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Прибрежній автомагістралі.

Внаслідок аварії малолітня дівчинка 2013 року народження померла на місці події. Жінку 1982 року народження доставили до реанімації міської лікарні, де вона померла від отриманих травм.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів автомобіля залишили місце події та намагались зникнути. Громадяни, які стали свідками події, наздогнали двох чоловіків. Третьому вдалось зникнути.

Повідомляється, що поліцейські встановили, що затримані - громадяни Вірменії 1984 року народження.

Як зазначається, спочатку чоловіки давали неправдиві свідчення та плутали слідчих й оперативників. Проте, завдяки свідкам й очевидцям події, правоохоронці встановили, що двоє затриманих є пасажирами автомобіля. Крім того, завдяки свідченням свідків, було встановлено, хто був за кермом транспортного засобу. За кілька годин оперативники затримали зловмисника.

Повідомляється, громадянину Вірменії 1982 року народження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 2 червня 2018 року У Запоріжжі на Набережній магістралі автомобіль збив жінку з дитиною.