Запорізьку АЕС не можна запустити до кінця війни, Росія з цим погодилася, - МАГАТЕ

Тимчасово окупована Запорізька АЕС не може бути перезапущена до кінця війни, поки є загроза ядерній безпеці. МАГАТЕ стверджує, що Росія з цим погодилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

За даними місії МАГАТЕ, щоб перезапустити будь-який реактор на ЗАЕС, потрібно розв'язати проблеми з доступністю води зі ставка-охолоджувача та зовнішніми джерелами живлення.

Ці передумови для перезапуску ЗАЕС повідомили МАГАТЕ під час обговорень з представниками окупованої станції та російським регулятором "Ростехнадзор", який проводить передліцензійну інспекційну діяльність першого та другого реакторів.

Ситуація з електропостачанням поза межами об'єкта також залишається надзвичайно нестабільною. Наразі функціонує лише одна лінія електропередач, а до війни їх було 10.

Крім того, руйнування Каховської дамби у 2023 році означає, що ЗАЕС не має достатньо води для охолодження шести реакторів.

"Виходячи з обговорень на об'єкті цього тижня, очевидно, що серед усіх сторін існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця масштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на об'єкті", - заявив Гроссі.

Міжнародні спостерігачі повідомили, що впродовж останнього тижня чули вибухи на різних відстанях від станції майже щодня.