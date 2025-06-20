Запорожскую АЭС нельзя запустить до конца войны, Россия с этим согласилась, - МАГАТЭ

Временно оккупированная Запорожская АЭС не может быть перезапущена до конца войны, пока есть угроза ядерной безопасности. МАГАТЭ утверждает, что Россия с этим согласилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

По данным миссии МАГАТЭ, чтобы перезапустить любой реактор на ЗАЭС, нужно решить проблемы с доступностью воды из пруда-охладителя и внешними источниками питания.

Эти предпосылки для перезапуска ЗАЭС сообщили МАГАТЭ во время обсуждений с представителями оккупированной станции и российским регулятором "Ростехнадзор", который проводит предлицензионную инспекционную деятельность первого и второго реакторов.

Ситуация с электроснабжением за пределами объекта также остается чрезвычайно нестабильной. Сейчас функционирует только одна линия электропередач, а до войны их было 10.

Кроме того, разрушение Каховской дамбы в 2023 году означает, что ЗАЭС не имеет достаточно воды для охлаждения шести реакторов.

"Исходя из обсуждений на объекте на этой неделе, очевидно, что среди всех сторон существует общий консенсус относительно того, что Запорожская атомная электростанция не может снова начать работу, пока эта масштабная война продолжает угрожать ядерной безопасности на объекте", - заявил Гросси.

Международные наблюдатели сообщили, что в течение последней недели слышали взрывы на разных расстояниях от станции почти ежедневно.