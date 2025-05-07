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ЗАЕС знову на межі блекауту: окупанти пошкодили одну з ліній живлення, - Міненерго

Середа 07 травня 2025 16:10
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ЗАЕС знову на межі блекауту: окупанти пошкодили одну з ліній живлення, - Міненерго Фото: ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського обстрілу Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як зазначили у відомстві, наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.

У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом окупанти замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.

Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки повномасштабної війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП російськими обстрілами.

Як зазначали в НАЕК "Енергоатом", нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.

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Запорізька АЕС Війна в Україні
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