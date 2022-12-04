На запорізькому напрямку ЗСУ за тиждень знищили близько 20 військових баз

Українські військові запорізьким напрямком за тиждень знищили близько 20 військових баз російської армії.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
Внаслідок точних ударів ЗСУ поранення отримали понад 1200 солдатів армії Росії. Крім того, 300 окупантам тотально не вистачає місця в лікарнях, тому війська РФ розташували їх у полі.
У Мелітополі з усіх відділень лікарняного містечка незайнятим пораненими росіянами залишилося лише пологове відділення.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік Родючого чути стрілянину.
Окрім того, на окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.
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