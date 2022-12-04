На запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили около 20 военных баз

Украинские военные на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
В результате точных ударов ВСУ ранения получили более 1200 солдат армии России. Кроме того, 300 оккупантам тотально не хватает места в больницах, поэтому войска РФ расположили их прямо в поле.
В Мелитополе из всех отделений больничного городка незанятым ранеными русскими осталось только родильное отделение.
Напомним, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.
Кроме того, на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
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