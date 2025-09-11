UA

На Запорізькому напрямку загинув український пілот Су-27

Фото: Олександр Боровик, український льотчик (facebook.com/39BRTA)
Автор: Іван Носальський

Український льотчик Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович", - ідеться в повідомленні бригади.

Пілоту  було 30 років. У бригаді висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Докладніших деталей про загибель українського захисника військові не розкривають.

Загибель Сергія Бондаря

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що український льотчик Сергій Бондар, який керував винищувачем МіГ-29, загинув. Це сталося під час заходу на посадку.

Воїн намагався посадити свій літак після виконання бойового завдання.

У Повітряних силах повідомили, що причини та обставини трагедії з'ясовуються.

Бондар був пілотом 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва".

