На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27

Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации в Facebook.
"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - сказано в сообщении бригады.
Пилоту было 30 лет. В бригаде выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника.
Более подробных деталей о гибели украинского защитника военные не раскрывают.
Напомним, 23 августа стало известно, что украинский летчик Сергей Бондарь, который управлял истребителем МиГ-29 погиб. Это произошло во время захода на посадку.
Воин пытался посадить свой самолет после выполнения боевого задания.
В Воздушных силах сообщили, что причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Бондарь был пилотом 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева".