На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - сказано в сообщении бригады.

Пилоту было 30 лет. В бригаде выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника.

Более подробных деталей о гибели украинского защитника военные не раскрывают.