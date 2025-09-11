RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

На Запорожском направлении погиб украинский пилот Су-27

Фото: Александр Боровик, украинский летчик (facebook.com/39BRTA)
Автор: Иван Носальский

Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации в Facebook.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - сказано в сообщении бригады. 

Пилоту было 30 лет. В бригаде выразили искренние сочувствия родным и близким погибшего защитника. 

Более подробных деталей о гибели украинского защитника военные не раскрывают.

Гибель Сергея Бондаря

Напомним, 23 августа стало известно, что украинский летчик Сергей Бондарь, который управлял истребителем МиГ-29 погиб. Это произошло во время захода на посадку.

Воин пытался посадить свой самолет после выполнения боевого задания.

В Воздушных силах сообщили, что причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Бондарь был пилотом 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВоздушные силы УкраиныВойна в Украине