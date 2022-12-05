На Запорізькому напрямку за тиждень знищили 1200 росіян, - Федоров

За останній тиждень ЗСУ знищили понад 1200 росіян на Запорізькому напрямку.
Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.
"Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз у Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати", - сказав Федоров.
Він зазначив, що росіяни звозять убитих і поранених на вантажівках у Мелітополь.
Нагадаємо, що українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.
Також на окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.
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