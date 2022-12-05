На Запорожском направлении за неделю уничтожили 1200 россиян, - Федоров

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина .

"Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать", - сказал Федоров.

Он отметил, что россияне свозят убитых и раненых на грузовиках в Мелитополь.