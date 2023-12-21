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На Запорізькому напрямку прикордонники за допомогою дрону знищили позицію окупантів (відео)

Фото: прикордонники знищили позиції росіян (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники ліквідували позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На Запорізькому напрямку прикордонна аеророзвідка за підтримки побратимів-артилеристів знищила позицію окупантів", - заявили в ДПСУ.

 

За даними прикордонників, завдяки точному влучанню загарбники відступили.

"І не всі з них - своїми ногами", - додали в ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 20 грудня, українські воїни ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 350 270 військових.

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