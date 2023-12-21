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На Запорожском направлении пограничники с помощью дрона уничтожили позицию оккупантов (видео)

Фото: пограничники уничтожили позиции россиян (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники ликвидировали позиции российских оккупантов на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении пограничная аэроразведка при поддержке собратьев-артиллеристов уничтожила позицию оккупантов", - заявили в ГНСУ.

По данным пограничников, благодаря точному попаданию захватчики отступили.

"И не все из них - своими ногами", - добавили в ГНСУ.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 20 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 350270 военных.

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