В Запорізькій ОВА спростували дані про нібито підготовку Росією "підриву ЗАЕС"

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - наголосив Малашко.

Що цьому передувало

Сьогодні низка українських медіа та Telegram-каналів розповсюдило інформацію про те, що Путін нібито віддав наказ підірвати ЗАЕС "наприкінці серпня-початку вересня".

Чому інформації не можна довіряти

У Центрі стратегічних комунікацій також радять не довіряти російським анонімним Telegram-каналам, навіть якщо вони вдають з себе нібито "опозицію".

Там наголошують, що загроза провокацій на Запорізькій АЕС існує від початку її захоплення окупантами.

При цьому джерелом цієї "сенсаційної" інформації, яка розійшлась по медіа, є один з популярних нібито опозиційних російських Telegram-каналів, який спеціалізується на публікації інсайдів та конспірологічних теорій.

Наголошуємо, що такі канали не можуть бути надійним джерелом інформації. До того, ж вони можуть адмініструватися спецслужбами РФ.

Тому українцям радять довіряти лише офіційним джерелам інформації та дотримуватись інформаційної гігієни.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Спершу в МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції, проте пізніше спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

До того ж, голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

Також нещодавно українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

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