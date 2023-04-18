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У Запорізькій області збили п’ять "Шахедів", - ОП

Фото: Дрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області вдалося збити п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В Запорізькій області було збито 5 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Більше детальної інформації Єрмак не повідомив.

Оновлено 22:24

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що ввечері у Запоріжжі майстерно спрацювали наші Сили протиповітряної оборони.

"Низький уклін українським воїнам, які "прикривають" небо над нашим містом!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Зараз у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

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