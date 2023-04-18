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У Запоріжжі пролунав вибух

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Запоріжжя, Вівторок 18 квітня 2023 21:06
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: У Запоріжжі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Зараз у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей йти до найближчих укриттів та перебувати там.

Нагадаємо, що у вівторок увечері, 18 квітня, у Херсоні пролунали вибухи.

У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися до Росії.

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