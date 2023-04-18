В Запорожской области сбили пять "Шахедов", - ОП

Во вторник, 18 апреля, в Запорожской области удалось сбить пять "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В Запорожской области было сбито 5 "Шахедов", - говорится в сообщении.
Более подробной информации Ермак не сообщил.
Обновлено 22:24
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что вечером в Запорожье искусно сработали наши Силы противовоздушной обороны.
"Низкий поклон украинским воинам, которые "прикрывают" небо над нашим городом!", - говорится в сообщении.
Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Запорожье раздался взрыв. Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Русские ночью атаковали Славянск ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.
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