ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запорізькій області збили п’ять "Шахедів", - ОП

Новость на русском →
Запорізька область, Вівторок 18 квітня 2023 22:11
У Запорізькій області збили п’ять "Шахедів", - ОП Фото: Дрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області вдалося збити п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В Запорізькій області було збито 5 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Більше детальної інформації Єрмак не повідомив.

Оновлено 22:24

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що ввечері у Запоріжжі майстерно спрацювали наші Сили протиповітряної оборони.

"Низький уклін українським воїнам, які "прикривають" небо над нашим містом!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Зараз у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру