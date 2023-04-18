В Запорожской области сбили пять "Шахедов", - ОП

Во вторник, 18 апреля, в Запорожской области удалось сбить пять "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В Запорожской области было сбито 5 "Шахедов", - говорится в сообщении. Более подробной информации Ермак не сообщил. Обновлено 22:24 Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что вечером в Запорожье искусно сработали наши Силы противовоздушной обороны. "Низкий поклон украинским воинам, которые "прикрывают" небо над нашим городом!", - говорится в сообщении.