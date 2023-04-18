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В Запорожской области сбили пять "Шахедов", - ОП

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Запорожская область, Вторник 18 апреля 2023 22:11
В Запорожской области сбили пять "Шахедов", - ОП Фото: Дрон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, в Запорожской области удалось сбить пять "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В Запорожской области было сбито 5 "Шахедов", - говорится в сообщении.

Более подробной информации Ермак не сообщил.

Обновлено 22:24

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что вечером в Запорожье искусно сработали наши Силы противовоздушной обороны.

"Низкий поклон украинским воинам, которые "прикрывают" небо над нашим городом!", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Запорожье раздался взрыв. Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Русские ночью атаковали Славянск ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

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