В Запорожской области завтра возможны веерные отключения электроэнергии: график

В понедельник, 31 октября, с 6:00 на территории Запорожской области возможны веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева .

Как сообщает "Запорожьеоблэнерго", для стабилизации ситуации в единой энергосистеме Украины завтра в 06:00 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на подконтрольной Украине части Запорожской области вводятся графики почасовых отключений.

Веерные отключения будут осуществляться в четыре очереди. Потенциальные графики почасовых отключений доступны по ссылке.

Напомним, в Минэнерго рассказывали, почему иногда электроэнергию выключают не по графику.

Тем временем для Киева разрабатывают новый график отключения света. Он будет зависеть от объема дефицита и потребления электроэнергии.

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