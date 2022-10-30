В Запорожской области завтра возможны веерные отключения электроэнергии: график
В понедельник, 31 октября, с 6:00 на территории Запорожской области возможны веерные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
Как сообщает "Запорожьеоблэнерго", для стабилизации ситуации в единой энергосистеме Украины завтра в 06:00 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на подконтрольной Украине части Запорожской области вводятся графики почасовых отключений.
Веерные отключения будут осуществляться в четыре очереди. Потенциальные графики почасовых отключений доступны по ссылке.
Напомним, в Минэнерго рассказывали, почему иногда электроэнергию выключают не по графику.
Тем временем для Киева разрабатывают новый график отключения света. Он будет зависеть от объема дефицита и потребления электроэнергии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.