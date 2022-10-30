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В Запорожской области завтра возможны веерные отключения электроэнергии: график

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Запорожская область, Воскресенье 30 октября 2022 22:29
В Запорожской области завтра возможны веерные отключения электроэнергии: график Фото: в Запорожье завтра возможные веерные отключения электроэнергии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 31 октября, с 6:00 на территории Запорожской области возможны веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Как сообщает "Запорожьеоблэнерго", для стабилизации ситуации в единой энергосистеме Украины завтра в 06:00 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на подконтрольной Украине части Запорожской области вводятся графики почасовых отключений.

Веерные отключения будут осуществляться в четыре очереди. Потенциальные графики почасовых отключений доступны по ссылке.

Напомним, в Минэнерго рассказывали, почему иногда электроэнергию выключают не по графику.

Тем временем для Киева разрабатывают новый график отключения света. Он будет зависеть от объема дефицита и потребления электроэнергии.

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Запорожье Веерные отключения
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