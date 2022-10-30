ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міненерго розповіли, чому іноді світло вимикають не за графіком

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 18:53
В Міненерго розповіли, чому іноді світло вимикають не за графіком Фото: в Міненерго розповіли, чому іноді світло вимикають не дотримуючись графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Тимчасові відключення електроенергії можуть бути не за графіком оскільки неможливо передбачити коли будуть обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника міністра енергетики Лани Зеркаль.

"Коли ми скаржимося на те, що не по графіках (відключають електроенергію, - ред.), а стріляють не по графіках", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що під Києвом є підстанція, яка вже сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів, а енергетики які її відновлюють працюють розуміючи, що вони не знають, чи буде повторний обстріл, чи ні.

Також вона додала, що іноді через руйнування енергетики вимушені перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таке навантаження.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати Україну, а їх основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих атак в Україні були запроваджені тимчасові відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэнерго Електроенергія
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік