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У Запорізькій області затримали хористку УПЦ, яка наводила ракети на позиції ЗСУ

Запорізька область, Середа 13 грудня 2023 11:19
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У Запорізькій області затримали хористку УПЦ, яка наводила ракети на позиції ЗСУ Фото: СБУ затримала зрадницю, що наводила ракети на позиції ЗСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка очікувала на прихід росіян та активно допомагала їм. Вона коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ Московського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що за координатами зрадниці російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Російську інформаторку знайшли та затримали у власному помешканні неподалік Запоріжжя.

Зазначається, що хористка УПЦ ще з початку повномасштабного російського вторгнення підтримувала окупацію і сподівалась на захоплення всього південного регіону України, про що неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов.

Згодом зрадниця почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона надсилала своїм знайомим у РФ, які потім передавали це російським спецслужбам.

Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації росіянам.

Наразі зрадниці оголошено підозру, триває розслідування.

Фото: затримання хористки УПЦ (МП), яка здавала позиції ЗСУ (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримують зрадників і колаборантів в Україні

Вчора правоохоронці затримали в Донецькій області агентку ФСБ Росії. Коригувати удари окупантів їй допомагав представник УПЦ Московського патріархату.

Напередодні контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції і маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.

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Служба безпеки України УПЦ МП Задержание
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