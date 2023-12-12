У Краматорську затримали агентку ФСБ, їй допомагав представник Московського патріархату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За матеріалами слідства, фігурантка "зливала" геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

Її "зв'язковим" був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора і почав працювати на ФСБ.

"Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до Росії - продовжила тримати з ним контакт. Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу", - пише СБУ.

Колаборантка повернулася в Україну і допомагала окупантам

У Росії вона зустрічалася зі своїм "куратором" від ФСБ - екс-головою розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі він провів із фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).

Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора. Отримані відомості передавала у РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у популярному месенджері.

Їй загрожує 8 років в'язниці

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої пособниці та затримали її у власному будинку в селищі Красноторка (входить до Краматорської громади - ред.).

Під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років в'язниці.

Правоохоронці затримують зрадників і колаборантів в Україні

Вчора контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції і маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.