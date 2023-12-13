В Запорожской области задержана хористка УПЦ, которая наводила ракеты на позиции ВСУ

Служба безопасности задержала еще одну коллаборантку, которая ожидала прихода россиян и активно помогала им. Она корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ждала полной оккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении.

Установлено, что по координатам предательницы российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра. Врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Российскую информаторку нашли и задержали в собственном доме неподалеку от Запорожья.

Отмечается, что хористка УПЦ с начала полномасштабного российского вторжения поддерживала оккупацию и надеялась на захват всего южного региона Украины, о чем неоднократно рассказывала своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров.

Позже предательница отслеживала места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины. Полученную информацию она посылала своим знакомым в РФ, которые затем передавали это российским спецслужбам.

Во время обысков у нее был обнаружен мобильный телефон, который использовался для передачи информации россиянам.

В настоящее время предательнице объявлено подозрение, продолжается расследование.

Фото: задержание хористки УПЦ (МП), сдававшей позиции ВСУ (ssu.gov.ua)