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У Запорізькій області з'являться підземні школи: що відомо

Середа 01 травня 2024 10:59
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У Запорізькій області з'являться підземні школи: що відомо Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запорізькій області побудують підземні школи. Усього і регіоні може зʼявитися десять подібних освітніх установ.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Міністерство освіти і науки України погодило перші проекти обласної команди. Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - повідомив він.

Перші три підземні школи планують побудувати у Запоріжжі, а ще дві - у Запорізькому районі.

"Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області", - заявив Федоров.

За його словами, цього тижня будуть оголошені перші тендери на будівництво.

"Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл", - зазначив він.

Запорізька область під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Запорізька область опинилася під значним впливом війни.

Російські війська окупували частину Запорізької області, включаючи міста Токмак, Мелітополь та Бердянськ. Протягом всієї війни в регіоні точилися запеклі бої, що призвели до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Нещодавно російські окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

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