В Запорожской области появятся подземные школы: что известно

В Запорожской области построят подземные школы. Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства - до 500 миллионов гривен", - сообщил он.

Первые три подземные школы планируют построить в Запорожье, а еще две - в Запорожском районе.

"Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области", - заявил Федоров.

По его словам, на этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.

"Наша цель - предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе - 10 подземных школ", - отметил он.