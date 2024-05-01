В Запорожской области появятся подземные школы: что известно
В Запорожской области построят подземные школы. Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства - до 500 миллионов гривен", - сообщил он.
Первые три подземные школы планируют построить в Запорожье, а еще две - в Запорожском районе.
"Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области", - заявил Федоров.
По его словам, на этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.
"Наша цель - предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе - 10 подземных школ", - отметил он.
Запорожская область во время войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Запорожская область оказалась под значительным влиянием войны.
Российские войска оккупировали часть Запорожской области, включая города Токмак, Мелитополь и Бердянск. На протяжении всей войны в регионе шли ожесточенные бои, которые привели к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Недавно российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области. В результате обстрела два человека получили ранения.
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