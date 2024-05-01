ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожской области появятся подземные школы: что известно

Среда 01 мая 2024 10:59
UA EN RU
В Запорожской области появятся подземные школы: что известно Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожской области построят подземные школы. Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства - до 500 миллионов гривен", - сообщил он.

Первые три подземные школы планируют построить в Запорожье, а еще две - в Запорожском районе.

"Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области", - заявил Федоров.

По его словам, на этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.

"Наша цель - предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе - 10 подземных школ", - отметил он.

Запорожская область во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Запорожская область оказалась под значительным влиянием войны.

Российские войска оккупировали часть Запорожской области, включая города Токмак, Мелитополь и Бердянск. На протяжении всей войны в регионе шли ожесточенные бои, которые привели к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Недавно российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области. В результате обстрела два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Школа Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше