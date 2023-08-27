ua en ru
Нд, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запорізькій області вночі ЗСУ "приземлили" 2 БпЛА типу Shahed-136

Неділя 27 серпня 2023 10:21
UA EN RU
В Запорізькій області вночі ЗСУ "приземлили" 2 БпЛА типу Shahed-136 Фото: в Запорізькій області вночі ЗСУ "приземлили" 2 БпЛА типу Shahed-136 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 27 серпня, українські військові збили 2 БпЛА типу Shahed-136 в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Схід".

"Вночі в Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 БпЛА противника типу Shahed-136", - пише пресслужба.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нічні обстріли 27 серпня

Вночі країна-терорист вдалась до нових ударів по території України. Під час оголошення повітряної тривоги, Повітряні сили попередили українців про групу ворожих ракет.

Під час польоту ракети неодноразово змінювали курс під час польоту. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ймовірно ворог вишукував варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.

Наша протиповітряна оборона "приземлила" чотири крилаті ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Скасування соцвиплат, тарифи та пенсії, дати свят: що зміниться з 1 вересня в Україні
Скасування соцвиплат, тарифи та пенсії, дати свят: що зміниться з 1 вересня в Україні
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші