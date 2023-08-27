В Запорізькій області вночі ЗСУ "приземлили" 2 БпЛА типу Shahed-136

Цієї ночі, 27 серпня, українські військові збили 2 БпЛА типу Shahed-136 в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Схід".

"Вночі в Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 БпЛА противника типу Shahed-136", - пише пресслужба.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нічні обстріли 27 серпня

Вночі країна-терорист вдалась до нових ударів по території України. Під час оголошення повітряної тривоги, Повітряні сили попередили українців про групу ворожих ракет.

Під час польоту ракети неодноразово змінювали курс під час польоту. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ймовірно ворог вишукував варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.

Наша протиповітряна оборона "приземлила" чотири крилаті ракети.